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Модернізація промисловості відбудеться за 10-12 років, —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 08 чер, 2021 09:56
Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський пообіцяв практичну реформу, за якої промисловість повністю модернізується та зменшить викиди. Але цього можливо досягти лише через 10-12 років
Дивися повний текст Модернізація промисловості відбудеться за 10-12 років, — Зеленський
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R2
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Додано: Вів 08 чер, 2021 09:56
Скорее всего, так и будет. Только не понятно, чья это уже будет промышленность.
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asdasd
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Додано: Вів 08 чер, 2021 09:59
asdasd написав:
Скорее всего, так и будет. Только не понятно, чья это уже будет промышленность.
А есть какая-то принципиальная разница? -- будут ли это мрачные заводы алегарха-угнетателя Коломойши или светлые фабрики пресвятого Илоныча?..
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Додано: Вів 08 чер, 2021 10:30
asdasd написав:
Скорее всего, так и будет. Только не понятно, чья это уже будет промышленность.
Как и сейчас - это будет промышленность собственников предприятий.
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Сер 09 чер, 2021 10:22
Так была при Союзе АЭС на быстрых нейтронах в Казахстане - г.Шевченко, ныне Актау. Там еще и опреснением морской воды занимались... Вроде ее закрыли - нужно почитать.
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smelni
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Додано: Сер 09 чер, 2021 10:31
А буде що модернізувати, тоді? Країну, цілеспрямовано, роблять аграрною!
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dnnikolay74
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