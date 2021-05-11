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Модернізація промисловості
відбудеться за 10-12 років, —...

Модернізація промисловості відбудеться за 10-12 років, —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 09:56

Модернізація промисловості відбудеться за 10-12 років, —...

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський пообіцяв практичну реформу, за якої промисловість повністю модернізується та зменшить викиди. Але цього можливо досягти лише через 10-12 років

Дивися повний текст Модернізація промисловості відбудеться за 10-12 років, — Зеленський.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 09:56

Скорее всего, так и будет. Только не понятно, чья это уже будет промышленность.
asdasd
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 09:59

  asdasd написав:Скорее всего, так и будет. Только не понятно, чья это уже будет промышленность.

А есть какая-то принципиальная разница? -- будут ли это мрачные заводы алегарха-угнетателя Коломойши или светлые фабрики пресвятого Илоныча?..
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 10:30

  asdasd написав:Скорее всего, так и будет. Только не понятно, чья это уже будет промышленность.

Как и сейчас - это будет промышленность собственников предприятий.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 10:22

Так была при Союзе АЭС на быстрых нейтронах в Казахстане - г.Шевченко, ныне Актау. Там еще и опреснением морской воды занимались... Вроде ее закрыли - нужно почитать.
smelni
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 10:31

А буде що модернізувати, тоді? Країну, цілеспрямовано, роблять аграрною!
dnnikolay74
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