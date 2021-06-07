Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна може отримати компенсації через фактичне завершення проєкту газопроводу Північний потік-2.
Дивися повний текст Україні можуть компенсувати можливі збитки від Північного потоку-2 — Держдеп.
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Додано: Вів 08 чер, 2021 10:54
Україні можуть компенсувати можливі збитки від...
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Дивися повний текст Україні можуть компенсувати можливі збитки від Північного потоку-2 — Держдеп.
Додано: Вів 08 чер, 2021 10:55
Могут компенсировать, а могут и нет. Как с динозавром на улице :)
Интересно, нерабам хоть скажут, почём их продали? :)
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