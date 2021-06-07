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Україні можуть компенсувати
можливі збитки від...

Україні можуть компенсувати можливі збитки від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 10:54

Україні можуть компенсувати можливі збитки від...

Пропонуємо до обговорення:
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна може отримати компенсації через фактичне завершення проєкту газопроводу Північний потік-2.

Дивися повний текст Україні можуть компенсувати можливі збитки від Північного потоку-2 — Держдеп.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 10:55

Могут компенсировать, а могут и нет. Как с динозавром на улице :)

Интересно, нерабам хоть скажут, почём их продали? :)
summacut
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