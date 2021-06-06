У Київській міській організації Профспілки працівників освіти і науки України виступають проти підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті столиці.
Дивися повний текст У Києві профспілки виступають проти підвищення цін на проїзд.
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Додано: Вів 08 чер, 2021 11:42
У Києві профспілки виступають проти підвищення цін на проїзд
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Києві профспілки виступають проти підвищення цін на проїзд.
Додано: Вів 08 чер, 2021 11:42
А Кличко не подсчитывать проезд пустого транспорта во время,, карантина?"
Додано: Вів 08 чер, 2021 12:02
Re: У Києві профспілки виступають проти підвищення цін на пр
Профсоюзы против повышения оплата труда работников муниципального транспорта? Надо же какой сюрприз.
Ждём теперь ответного хода когда профсоюз водителей выступил против повышения платы за обучение и уменьшение разбазаривания бюджетных денег на НАНУ
Мне вот ещё это место понравилось:
Интересно, а кто ж кроме киевлян должен по мнению
оплачивать работу киевского муниципального транспорта? Может жители Житомира или Хацапетовки?
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