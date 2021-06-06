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У Києві профспілки виступають
проти підвищення цін на проїзд

У Києві профспілки виступають проти підвищення цін на проїзд
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 11:42

У Києві профспілки виступають проти підвищення цін на проїзд

Пропонуємо до обговорення:
У Київській міській організації Профспілки працівників освіти і науки України виступають проти підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті столиці.

Дивися повний текст У Києві профспілки виступають проти підвищення цін на проїзд.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 11:42

А Кличко не подсчитывать проезд пустого транспорта во время,, карантина?"
elensvet
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 12:02

Re: У Києві профспілки виступають проти підвищення цін на пр

  R2 написав:У Києві профспілки виступають проти підвищення цін на проїзд.
Профсоюзы против повышения оплата труда работников муниципального транспорта? Надо же какой сюрприз.

Ждём теперь ответного хода когда профсоюз водителей выступил против повышения платы за обучение и уменьшение разбазаривания бюджетных денег на НАНУ

Мне вот ещё это место понравилось:
Профспілка закликає міську владу не ініціювати питання щодо можливого підвищення тарифів на проїзд в міському транспорті та знайти інші дієві шляхи підтримки комунальних підприємств, не перекладаючи всі фінансові проблеми на плечі киян


Интересно, а кто ж кроме киевлян должен по мнению
Профспілки працівників освіти і науки

оплачивать работу киевского муниципального транспорта? Может жители Житомира или Хацапетовки?
vitaliy_berdinskikh
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