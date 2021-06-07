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та його переваги. Інтернет-радіо та його переваги. + Додати

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Додано: Вів 08 чер, 2021 12:23 Інтернет-радіо та його переваги.



Радіопередавачі можуть бути побудовані для роботи самостійно або ними може керувати мережа. Радіопередавачі працюють за допомогою радіохвиль, рухаючись через середовище, таке як друкована плата або проста мембрана. Потім радіохвилі генерують електричне поле, яке має форму електромагнітної хвилі. Вироблене електричне поле має форму хвилі, яка потім перетворюється в радіохвилі за допомогою пристрою, який називається модулятором. Певним чином, цей процес перетворення робить можливим прийом радіохвиль із віддаленого місця користувачами на відстані.



Існує ряд радіотелескопів, які використовуються для радіоастрономії. Радіотелескопи використовуються для виявлення радіосигналів, які були виявлені в інших місцях іншими радіотелескопами. Радіотелескопи, такі як Радіотелескоп Parkes, розташований у Коледж-Парку, штат Меріленд; обсерваторія Кек, Гаваї; і Європейська південна обсерваторія, Іспанія, присвячена радіоастрономії. Радіоастрономи використовують ці радіотелескопи для вивчення радіогалактик, пульсарів та інших радіоджерел, які радіоастрономи вважають цікавими. Радіоастрономи шукають радіохвилі, що надходять з космосу, відстежуючи радіосигнали, які відбиваються або розсіюються від небесних об'єктів.



Радіотелескопи використовують різноманітні прийоми для прослуховування радіохвиль, що надходять з космосу, включаючи радіохвильову дальність, радіохвилі океану та вузькопроменеве радіовизначення. Радіохвилі можна виявити лише на певних довжинах радіохвиль. До цих довжин радіохвиль належать: радіохвилі, які здатні подорожувати у космосі, радіохвилі, які здатні подорожувати через вакуум, та радіохвилі, які можуть рухатися лише через певні типи кристалів. Радіоастрономи використовують ці методи для виявлення радіосигналів, які були відбиті від небесних тіл, які знаходяться дуже близько до нашої планети. Через атмосферу Землі радіосигнали відскакують від надзвичайно гарячих, як зірки, предметів до радіотелескопів на землі.



Радіопередавач працює, створюючи радіохвилі, які направляються від приймального пристрою, який потім приймає радіоприймач. Існує багато різних способів використання радіопередавачів. Один із популярних способів - це трансляція. Трансляція включає в себе трансляцію радіопрограм та вмісту через радіонабір. Прикладами мовлення є: AM радіо, FM радіо, супутникове радіо, кабельне радіо, Інтернет радіо та телевізійне мовлення radiofrench



Інший прийом, який використовують радіооператори, - використання дипольного радіопередавача для передачі радіохвиль в антену. Радіоприймач, який приймає радіохвилі, передає радіохвилі через антену до передавального блоку, який перетворює радіохвилі назад у радіохвилі з заданою частотою. Це називається демультиплексором. У деяких випадках дипольний радіопередавач поєднується з демультиплексором для більшої пропускної здатності, а також для кращої вихідної потужності. Радіо - це техніка зв'язку та передачі сигналів за допомогою радіохвиль, які є радіочастотами високої частоти від тридцяти до ста кілогерц. Радіохвилі можуть передаватися по повітрю, по дроту або навіть через космос. Радіо - це форма електромагнітного випромінювання, що дозволяє спілкуватися за допомогою радіохвиль для зв'язку та передачі інформації. Радіохвилі також можуть прийматися через людське вухо. За допомогою радіо зв’язок можливий з будь-якої точки земної кулі та в будь-яку точку невеликої території.Радіопередавачі можуть бути побудовані для роботи самостійно або ними може керувати мережа. Радіопередавачі працюють за допомогою радіохвиль, рухаючись через середовище, таке як друкована плата або проста мембрана. Потім радіохвилі генерують електричне поле, яке має форму електромагнітної хвилі. Вироблене електричне поле має форму хвилі, яка потім перетворюється в радіохвилі за допомогою пристрою, який називається модулятором. Певним чином, цей процес перетворення робить можливим прийом радіохвиль із віддаленого місця користувачами на відстані.Існує ряд радіотелескопів, які використовуються для радіоастрономії. Радіотелескопи використовуються для виявлення радіосигналів, які були виявлені в інших місцях іншими радіотелескопами. Радіотелескопи, такі як Радіотелескоп Parkes, розташований у Коледж-Парку, штат Меріленд; обсерваторія Кек, Гаваї; і Європейська південна обсерваторія, Іспанія, присвячена радіоастрономії. Радіоастрономи використовують ці радіотелескопи для вивчення радіогалактик, пульсарів та інших радіоджерел, які радіоастрономи вважають цікавими. Радіоастрономи шукають радіохвилі, що надходять з космосу, відстежуючи радіосигнали, які відбиваються або розсіюються від небесних об'єктів.Радіотелескопи використовують різноманітні прийоми для прослуховування радіохвиль, що надходять з космосу, включаючи радіохвильову дальність, радіохвилі океану та вузькопроменеве радіовизначення. Радіохвилі можна виявити лише на певних довжинах радіохвиль. До цих довжин радіохвиль належать: радіохвилі, які здатні подорожувати у космосі, радіохвилі, які здатні подорожувати через вакуум, та радіохвилі, які можуть рухатися лише через певні типи кристалів. Радіоастрономи використовують ці методи для виявлення радіосигналів, які були відбиті від небесних тіл, які знаходяться дуже близько до нашої планети. Через атмосферу Землі радіосигнали відскакують від надзвичайно гарячих, як зірки, предметів до радіотелескопів на землі.Радіопередавач працює, створюючи радіохвилі, які направляються від приймального пристрою, який потім приймає радіоприймач. Існує багато різних способів використання радіопередавачів. Один із популярних способів - це трансляція. Трансляція включає в себе трансляцію радіопрограм та вмісту через радіонабір. Прикладами мовлення є: AM радіо, FM радіо, супутникове радіо, кабельне радіо, Інтернет радіо та телевізійне мовленняІнший прийом, який використовують радіооператори, - використання дипольного радіопередавача для передачі радіохвиль в антену. Радіоприймач, який приймає радіохвилі, передає радіохвилі через антену до передавального блоку, який перетворює радіохвилі назад у радіохвилі з заданою частотою. Це називається демультиплексором. У деяких випадках дипольний радіопередавач поєднується з демультиплексором для більшої пропускної здатності, а також для кращої вихідної потужності. DorisDoris21 Повідомлень: 1 З нами з: 08.06.21 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. 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