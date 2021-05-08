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Як зростатиме прожитковий мінімум
до 2024 року: плани уряду

Як зростатиме прожитковий мінімум до 2024 року: плани уряду
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 13:41

Як зростатиме прожитковий мінімум до 2024 року: плани уряду

Пропонуємо до обговорення:
Бюджетна декларація на 2022-2024 роки передбачає, що ПМ для працездатних осіб за два роки зросте до 3 тис. гривень.

Дивися повний текст Як зростатиме прожитковий мінімум до 2024 року: плани уряду.
R2
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Це розрахунок мінімуму по сплаті за опалення прожиттєвого існування українців.
dubchik577
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 13:50

Re: Як зростатиме прожитковий мінімум до 2024 року: плани ур

А почему как стоимость э/энергии то хлоп и сразу на 100+% а как минималку то по копейке и на много лет.. давайте может наоборот? Поднимем как и стоимость коммуналки минималку на 100%...
Джон
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 13:57

  Джон написав:А почему как стоимость э/энергии то хлоп и сразу на 100+% а как минималку то по копейке и на много лет.. давайте может наоборот? Поднимем как и стоимость коммуналки минималку на 100%...

Потому, что "минималка" напрямую зависит от налогов на ЗП? И для "Поднимем как и стоимость коммуналки минималку на 100%" в ПФ платить нужно будет не 30%, а 60 (а там, если что, и другие вычеты уже есть)...
_hunter
 
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