Бюджетна декларація на 2022-2024 роки передбачає, що ПМ для працездатних осіб за два роки зросте до 3 тис. гривень.
Дивися повний текст Як зростатиме прожитковий мінімум до 2024 року: плани уряду.
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Додано: Вів 08 чер, 2021 13:41
Як зростатиме прожитковий мінімум до 2024 року: плани уряду
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як зростатиме прожитковий мінімум до 2024 року: плани уряду.
Додано: Вів 08 чер, 2021 13:41
Це розрахунок мінімуму по сплаті за опалення прожиттєвого існування українців.
Додано: Вів 08 чер, 2021 13:50
Re: Як зростатиме прожитковий мінімум до 2024 року: плани ур
А почему как стоимость э/энергии то хлоп и сразу на 100+% а как минималку то по копейке и на много лет.. давайте может наоборот? Поднимем как и стоимость коммуналки минималку на 100%...
Додано: Вів 08 чер, 2021 13:57
Потому, что "минималка" напрямую зависит от налогов на ЗП? И для "Поднимем как и стоимость коммуналки минималку на 100%" в ПФ платить нужно будет не 30%, а 60 (а там, если что, и другие вычеты уже есть)...
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