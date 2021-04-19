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«Ми сприймаємо це як
декларацію»: голова НАБУ...

«Ми сприймаємо це як декларацію»: голова НАБУ...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 14:47

«Ми сприймаємо це як декларацію»: голова НАБУ...

Пропонуємо до обговорення:
Очільник Національного антикорупційного бюро Артем Ситник вважає, що законопроєкт про статус олігархів має декларативний характер.

Дивися повний текст «Ми сприймаємо це як декларацію»: голова НАБУ прокоментував законопроєкт про олігархів.
R2
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