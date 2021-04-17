Окружний адмінсуд Києва задовольнив заяву "Укрзалізниці" про забезпечення позову і зупинив дію постанови Державної виконавчої служби від 6 травня 2021 року про арешт коштів УЗ.
Дивися повний текст Суд заборонив накладати арешт на кошти УЗ в банках.
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Додано: Вів 08 чер, 2021 16:57
Суд заборонив накладати арешт на кошти УЗ в банках
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Дивися повний текст Суд заборонив накладати арешт на кошти УЗ в банках.
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