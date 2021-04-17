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Суд заборонив накладати
арешт на кошти УЗ в банках

Суд заборонив накладати арешт на кошти УЗ в банках
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 16:57

Суд заборонив накладати арешт на кошти УЗ в банках

Пропонуємо до обговорення:
Окружний адмінсуд Києва задовольнив заяву "Укрзалізниці" про забезпечення позову і зупинив дію постанови Державної виконавчої служби від 6 травня 2021 року про арешт коштів УЗ.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 16:57

Супер, навіщо платити по боргам?
Scorpion1
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