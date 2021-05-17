Замовити доставку свідоцтва про народження відтепер можна Укрпоштою. Послуга доступна для всіх батьків новонароджених, які отримують послугу єМалятко.
Дивися повний текст Свідоцтво про народження дозволили отримувати поштою.
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Додано: Вів 08 чер, 2021 17:25
Свідоцтво про народження дозволили отримувати поштою
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Свідоцтво про народження дозволили отримувати поштою.
Додано: Вів 08 чер, 2021 17:25
Чому єМалятко, а не еМалятко? Е значить електронна послуга, а до чого тут Є?
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