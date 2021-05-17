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Свідоцтво про народження
дозволили отримувати поштою

Свідоцтво про народження дозволили отримувати поштою
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 17:25

Свідоцтво про народження дозволили отримувати поштою

Пропонуємо до обговорення:
Замовити доставку свідоцтва про народження відтепер можна Укрпоштою. Послуга доступна для всіх батьків новонароджених, які отримують послугу єМалятко.

Дивися повний текст Свідоцтво про народження дозволили отримувати поштою.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 17:25

Чому єМалятко, а не еМалятко? Е значить електронна послуга, а до чого тут Є?
philippedcnr
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Модератори: Ірина_, Модератор

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