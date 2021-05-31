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Нацбанк підрахував
учасників фінансового ринку

Нацбанк підрахував учасників фінансового ринку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 17:25

Нацбанк підрахував учасників фінансового ринку

Пропонуємо до обговорення:
У травні продовжилася тенденція до зменшення кількості учасників небанківського фінансового ринку.

Дивися повний текст Нацбанк підрахував учасників фінансового ринку.
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 17:25

А нові банки вже не відкриватимуться?
nighthawk5
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