RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Трамп назвав Bitcoin
«шахрайством проти долара»

Трамп назвав Bitcoin «шахрайством проти долара»
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 17:26

Трамп назвав Bitcoin «шахрайством проти долара»

Пропонуємо до обговорення:
Колишній президент США Дональд Трамп розглядає Bitcoin як "шахрайство", яке впливає на вартість долара.

Дивися повний текст Трамп назвав Bitcoin «шахрайством проти долара».
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94005
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 17:26

Все правильно сказав дядя
nighthawk5
Аватар користувача
 
Повідомлень: 191
З нами з: 18.07.20
Подякував: 52 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ілон Маск знову обвалив курс Bitcoin
R2 » П'ят 04 чер, 2021 10:16
8 2036
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 чер, 2021 17:22
vitaliy_berdinskikh
У Києві профспілки виступають проти підвищення цін на проїзд
R2 » Вів 08 чер, 2021 11:42
2 183
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 чер, 2021 12:02
vitaliy_berdinskikh
Юлія Барабаш: Bitcoin та інші... якого розвитку... 1, 2
R2 » П'ят 04 чер, 2021 09:55
14 1398
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 чер, 2021 10:42
yuliyabarabash5

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (22566)
08.06.2021 19:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.