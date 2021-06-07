Колишній президент США Дональд Трамп розглядає Bitcoin як "шахрайство", яке впливає на вартість долара.
Дивися повний текст Трамп назвав Bitcoin «шахрайством проти долара».
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Додано: Вів 08 чер, 2021 17:26
Трамп назвав Bitcoin «шахрайством проти долара»
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Дивися повний текст Трамп назвав Bitcoin «шахрайством проти долара».
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