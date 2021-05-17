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Київські митники перехопили
понад 60 американських...

Київські митники перехопили понад 60 американських...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 17:41

Київські митники перехопили понад 60 американських...

Пропонуємо до обговорення:
Київські митники затримали понад 60 американських кольорових та безбарвних діамантів вартістю 319 тис. грн.

Дивися повний текст Київські митники перехопили понад 60 американських діамантів (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 17:42

А скільки вкрадено?
philippedcnr
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 17:57

Re: Київські митники перехопили понад 60 американських...

"Згідно з деклараціями, у цих посилках мали бути «розподільники документів» вартістю нуль доларів." :D
ясна річ, що перевірять. лох чи шо?
unicdima
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