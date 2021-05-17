Київські митники затримали понад 60 американських кольорових та безбарвних діамантів вартістю 319 тис. грн.
Дивися повний текст Київські митники перехопили понад 60 американських діамантів (фото).
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Додано: Вів 08 чер, 2021 17:41
Київські митники перехопили понад 60 американських...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Київські митники перехопили понад 60 американських діамантів (фото).
Додано: Вів 08 чер, 2021 17:57
Re: Київські митники перехопили понад 60 американських...
"Згідно з деклараціями, у цих посилках мали бути «розподільники документів» вартістю нуль доларів."
ясна річ, що перевірять. лох чи шо?
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