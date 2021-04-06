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Міжбанк: НБУ своїми купівлями не дав просісти котируванням
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 08 чер, 2021 19:51
Пропонуємо до обговорення:
Валютний ринок у вівторок продовжив основні тенденції понеділка - гривня поступово зміцнюється, незважаючи на масовані викупи долара Нацбанком.
Дивися повний текст Міжбанк: НБУ своїми купівлями не дав просісти котируванням
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Вів 06 кві, 2021 15:55
p_a_l