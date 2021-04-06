RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Міжбанк: НБУ своїми купівлями
не дав просісти котируванням

Міжбанк: НБУ своїми купівлями не дав просісти котируванням
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 19:51

Міжбанк: НБУ своїми купівлями не дав просісти котируванням

Пропонуємо до обговорення:
Валютний ринок у вівторок продовжив основні тенденції понеділка - гривня поступово зміцнюється, незважаючи на масовані викупи долара Нацбанком.

Дивися повний текст Міжбанк: НБУ своїми купівлями не дав просісти котируванням.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94009
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Міжбанк: п'ятниця пройшла напружено
R2 » Суб 05 чер, 2021 10:28
1 515
Переглянути останнє повідомлення
Суб 05 чер, 2021 10:28
nsdapzp
Міжбанк: долар і євро обвалюються — що буде далі
R2 » Чет 03 чер, 2021 10:39
2 811
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 чер, 2021 17:53
nsdapzp
Міжбанк: ринок може зіграти «злий» жарт
R2 » Вів 06 кві, 2021 15:55
1 208
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 кві, 2021 15:55
p_a_l

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (95199)
08.06.2021 22:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.