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МВС може призупинити видачу водійських посвідчень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 08 чер, 2021 20:00
Пропонуємо до обговорення:
МВС попередило про можливе призупинення видачі посвідчень водія та надання низки інших послуг через нестачу відповідних бланків.
Дивися повний текст МВС може призупинити видачу водійських посвідчень
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