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«Дешеві іпотечні кредити»
отримали 386 сімей: скільки ще...

«Дешеві іпотечні кредити» отримали 386 сімей: скільки ще...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 20:39

«Дешеві іпотечні кредити» отримали 386 сімей: скільки ще...

Пропонуємо до обговорення:
В рамках державної програми "Доступна іпотека 7%" укладено 386 кредитних договорів на суму 326 млн гривень,

Дивися повний текст «Дешеві іпотечні кредити» отримали 386 сімей: скільки ще стоять у черзі.
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