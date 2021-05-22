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Після заборони «пластику» екологічні пакети подешевшають...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 08 чер, 2021 21:12
Пропонуємо до обговорення:
Обмеження використання пластикових пакетів сприятиме тому, що в Україні буде розширюватися виробництво біорозкладних пакетів.
Дивися повний текст Після заборони «пластику» екологічні пакети подешевшають — Абрамовський
.
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Додано: Вів 08 чер, 2021 21:12
Но перед этим они подоражают))
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