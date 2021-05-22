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Після заборони «пластику»
екологічні пакети подешевшають...

Після заборони «пластику» екологічні пакети подешевшають...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 21:12

Після заборони «пластику» екологічні пакети подешевшають...

Пропонуємо до обговорення:
Обмеження використання пластикових пакетів сприятиме тому, що в Україні буде розширюватися виробництво біорозкладних пакетів.

Дивися повний текст Після заборони «пластику» екологічні пакети подешевшають — Абрамовський.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 21:12

Но перед этим они подоражают))
papchik
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 22:58

Закупил полиэтиленовых пакетов лет на 10. Еще до подорожания. Все крутили пальцем у виска, когда я им рассказывал про то что введут запрет.
Кое что о ценах. Пакет BMW себестоимость 90 коп. Пакет бумажный в Интертопе 8 грн, сам недавно покупал и был сильно удивлен. Кроссовки за 3000 грн и покупай бумагу за 8 грн.
Какие то уро.. на теме экологии бабло рубят.
p_a_l
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