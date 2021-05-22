Обмеження використання пластикових пакетів сприятиме тому, що в Україні буде розширюватися виробництво біорозкладних пакетів.
Дивися повний текст Після заборони «пластику» екологічні пакети подешевшають — Абрамовський.
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Додано: Вів 08 чер, 2021 21:12
Після заборони «пластику» екологічні пакети подешевшають...
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Дивися повний текст Після заборони «пластику» екологічні пакети подешевшають — Абрамовський.
Додано: Вів 08 чер, 2021 22:58
Закупил полиэтиленовых пакетов лет на 10. Еще до подорожания. Все крутили пальцем у виска, когда я им рассказывал про то что введут запрет.
Кое что о ценах. Пакет BMW себестоимость 90 коп. Пакет бумажный в Интертопе 8 грн, сам недавно покупал и был сильно удивлен. Кроссовки за 3000 грн и покупай бумагу за 8 грн.
Какие то уро.. на теме экологии бабло рубят.
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