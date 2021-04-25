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У світі набирає популярності підшкірний чіп, який...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 08 чер, 2021 22:52
Пропонуємо до обговорення:
Стартап Walletmor, де працюють фахівці з Польщі та Великобританії, створили біополімерний пристрій, який можна імплантувати під поверхню шкіри.
Дивися повний текст У світі набирає популярності підшкірний чіп, який замінить банківську картку
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Додано: Вів 08 чер, 2021 22:53
А Маск подсуетит под эту булавку свои спутники.
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