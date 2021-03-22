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Криптоінвестори створили
«ілонометр» — сайт для оцінки...

Криптоінвестори створили «ілонометр» — сайт для оцінки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 06:54

Криптоінвестори створили «ілонометр» — сайт для оцінки...

Пропонуємо до обговорення:
Криптоінвестори створили сайт ElonOMeter.com, який покликаний розраховувати збиток криптовалютної галузі від повідомлень Ілона Маска в Twitter.

Дивися повний текст Криптоінвестори створили «ілонометр» — сайт для оцінки збитку від твітів Ілона Маска.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 06:54

Илон Маск это бог биткоина, он одними твитами может управлять его курсом :) Так что лучше молитесь на него адепты криптовалют ;)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 07:10

Re: Криптоінвестори створили «ілонометр» — сайт для оцінки..

... и биточек сразу после этого упал. Молодцы :mrgreen:
vitaliy_berdinskikh
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