Криптоінвестори створили сайт ElonOMeter.com, який покликаний розраховувати збиток криптовалютної галузі від повідомлень Ілона Маска в Twitter.
Дивися повний текст Криптоінвестори створили «ілонометр» — сайт для оцінки збитку від твітів Ілона Маска.
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Додано: Сер 09 чер, 2021 06:54
Криптоінвестори створили «ілонометр» — сайт для оцінки...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Криптоінвестори створили «ілонометр» — сайт для оцінки збитку від твітів Ілона Маска.
Додано: Сер 09 чер, 2021 06:54
Илон Маск это бог биткоина, он одними твитами может управлять его курсом :) Так что лучше молитесь на него адепты криптовалют ;)
Додано: Сер 09 чер, 2021 07:10
Re: Криптоінвестори створили «ілонометр» — сайт для оцінки..
... и биточек сразу после этого упал. Молодцы
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