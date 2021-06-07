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Україні потрібно понад 4 мільярди євро для модернізації...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 09 чер, 2021 07:34
Пропонуємо до обговорення:
Україна наразі виконує Національний план із скорочення викидів великими спалювальними установками, проте за відсутності поступу з 2025 року ми почнемо перевищувати показники – для модернізації потрібно 4,3 млрд євро.
Дивися повний текст Україні потрібно понад 4 мільярди євро для модернізації ТЕС — Міненерго
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Додано: Сер 09 чер, 2021 07:34
Не Украине а собственникам ТЭС... с какого х-на государство должно модернизировать с бюджета приватные ТЭС?
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Джон
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Додано: Сер 09 чер, 2021 08:54
Джон написав:
Не Украине а собственникам ТЭС... с какого х-на государство должно модернизировать с бюджета приватные ТЭС?
Прибыль - приватизируем
Убытки - национализируем
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Додано: Сер 09 чер, 2021 11:05
Ага. У нас все ТЕС уже все давно прихватизированные под условием что олигархи их модернизируют. К тому же по многочисленным заявлениям госчиновников и олигофренов прошли модернизацию. Или куда пошли миллиарды долларов Украинских и Европейских грантов на повышение екологичности и модернизацию? Или деньги раздербанили а с людей опять будут драть три шкуры ради заводов принадлижащих давно олигархам?
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