Українські мери оперують мільярдами, але мають мізерні оклади.
Дивися повний текст Cкільки заробляють українські мери (інфографіка).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 09 чер, 2021 10:19
Cкільки заробляють українські мери (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Cкільки заробляють українські мери (інфографіка).
Додано: Сер 09 чер, 2021 10:19
тернопільський мер працює безплатно. напевно,задовільняється відкатами і дерибаном землі.
зате патрійот.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|