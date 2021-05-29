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Cкільки заробляють
українські мери (інфографіка)

Cкільки заробляють українські мери (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 10:19

Cкільки заробляють українські мери (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Українські мери оперують мільярдами, але мають мізерні оклади.

Дивися повний текст Cкільки заробляють українські мери (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 10:19

тернопільський мер працює безплатно. напевно,задовільняється відкатами і дерибаном землі.
зате патрійот.
igorbuda52
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Модератори: Ірина_, Модератор

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