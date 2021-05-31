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Україна витратить на дороги за
три роки 240 млрд гривень...

Україна витратить на дороги за три роки 240 млрд гривень...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 11:38

Україна витратить на дороги за три роки 240 млрд гривень...

Пропонуємо до обговорення:
Український уряд витратить на ремонт і будівництво доріг 240,6 млрд грн за три роки, згідно з Бюджетною декларацією на 2022-2024 роки.

Дивися повний текст Україна витратить на дороги за три роки 240 млрд гривень – Мінфін.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 11:38

Де дороги?
dyachenko6854
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Модератори: Ірина_, Модератор

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