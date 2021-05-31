Український уряд витратить на ремонт і будівництво доріг 240,6 млрд грн за три роки, згідно з Бюджетною декларацією на 2022-2024 роки.
Дивися повний текст Україна витратить на дороги за три роки 240 млрд гривень – Мінфін.
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Додано: Сер 09 чер, 2021 11:38
Україна витратить на дороги за три роки 240 млрд гривень...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна витратить на дороги за три роки 240 млрд гривень – Мінфін.
Додано: Чет 10 чер, 2021 06:27
Дороги будують такими темпами та в таких маштабах яких Україна за 30 років ще не бачила
Додано: Чет 10 чер, 2021 07:12
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