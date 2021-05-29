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Валютні резерви Китаю зросли
до 3,2 трильйона доларів

Валютні резерви Китаю зросли до 3,2 трильйона доларів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 11:51

Валютні резерви Китаю зросли до 3,2 трильйона доларів

Пропонуємо до обговорення:
Станом на кінець травня поточного року валютні резерви Китаю зросли до 3,2218 трильйона доларів. Вони збільшилися на $23,6 мільярда в місячному вираженні.

Дивися повний текст Валютні резерви Китаю зросли до 3,2 трильйона доларів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 11:51

..за месяц они увеличили свой "карман" на столько же, на сколько власти украини не успели украсть за 30 лет "незалежности"... в эту мировую партию "монопольки" им нет равных!!.. громко хлопаю ушами!!.. Куул!!!
maestro71
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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