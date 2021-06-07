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Ситуація на валютному ринку
змінилася, зміниться і курс...

Ситуація на валютному ринку змінилася, зміниться і курс...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 12:53

Ситуація на валютному ринку змінилася, зміниться і курс...

Пропонуємо до обговорення:
Курс гривні продовжує зміцнення і може досягти рівня у 27 грн/дол., попри інтервенції Національного банку України з викупу валюти.

Дивися повний текст Ситуація на валютному ринку змінилася, зміниться і курс долара - прогноз ICU.
R2
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