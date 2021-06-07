Курс гривні продовжує зміцнення і може досягти рівня у 27 грн/дол., попри інтервенції Національного банку України з викупу валюти.
Дивися повний текст Ситуація на валютному ринку змінилася, зміниться і курс долара - прогноз ICU.
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Додано: Сер 09 чер, 2021 12:53
Ситуація на валютному ринку змінилася, зміниться і курс...
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Дивися повний текст Ситуація на валютному ринку змінилася, зміниться і курс долара - прогноз ICU.
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