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У держави немає грошей на
нову обхідну Києва: як...

У держави немає грошей на нову обхідну Києва: як...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 13:11

У держави немає грошей на нову обхідну Києва: як...

Пропонуємо до обговорення:
Зміни до закону про державні закупівлі, прийняті для будівництва Київської обхідної дороги (КОД) – це єдиний шлях для реалізації такого масштабного проєкту. Вони дають змогу залучати міжнародні інвестиції, без яких будівництво неможливе.

Дивися повний текст У держави немає грошей на нову обхідну Києва: як будуватимуть дорогу.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 13:11

Неужели начали думать головой???
grig90vic
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 14:36

R2 потому будем строить её без тендеров по мутным схемам Великого Крадівництва
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 15:03

  vitaliy_berdinskikh написав:R2 потому будем строить её без тендеров по мутным схемам Великого Крадівництва

До тебя так и не дошел смысл написанного.
печально.
unicdima
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