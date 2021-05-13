|
|
|
У держави немає грошей на нову обхідну Києва: як...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 09 чер, 2021 13:11
Пропонуємо до обговорення:
Зміни до закону про державні закупівлі, прийняті для будівництва Київської обхідної дороги (КОД) – це єдиний шлях для реалізації такого масштабного проєкту. Вони дають змогу залучати міжнародні інвестиції, без яких будівництво неможливе.
Дивися повний текст У держави немає грошей на нову обхідну Києва: як будуватимуть дорогу
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 94019
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 137 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 09 чер, 2021 13:11
Неужели начали думать головой???
-
grig90vic
-
-
- Повідомлень: 90
- З нами з: 01.06.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 09 чер, 2021 14:36
R2 потому будем строить её без тендеров по мутным схемам Великого Крадівництва
-
vitaliy_berdinskikh
-
-
- Повідомлень: 4397
- З нами з: 06.08.19
- Подякував: 993 раз.
- Подякували: 616 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 09 чер, 2021 15:03
vitaliy_berdinskikh написав:R2
потому будем строить её без тендеров по мутным схемам Великого Крадівництва
До тебя так и не дошел смысл написанного.
печально.
-
unicdima
-
-
- Повідомлень: 1549
- З нами з: 10.06.19
- Подякував: 61 раз.
- Подякували: 120 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|