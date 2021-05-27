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У держави немає грошей на нову обхідну Києва: як...
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Додано: Сер 09 чер, 2021 13:11
Пропонуємо до обговорення:
Зміни до закону про державні закупівлі, прийняті для будівництва Київської обхідної дороги (КОД) – це єдиний шлях для реалізації такого масштабного проєкту. Вони дають змогу залучати міжнародні інвестиції, без яких будівництво неможливе.
Дивися повний текст У держави немає грошей на нову обхідну Києва: як будуватимуть дорогу
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R2
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Додано: Сер 09 чер, 2021 13:11
Неужели начали думать головой???
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grig90vic
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Додано: Сер 09 чер, 2021 14:36
R2 потому будем строить её без тендеров по мутным схемам Великого Крадівництва
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Сер 09 чер, 2021 15:03
vitaliy_berdinskikh написав:R2
потому будем строить её без тендеров по мутным схемам Великого Крадівництва
До тебя так и не дошел смысл написанного.
печально.
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unicdima
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Додано: Сер 09 чер, 2021 17:30
unicdima написав: vitaliy_berdinskikh написав:R2
потому будем строить её без тендеров по мутным схемам Великого Крадівництва
До тебя так и не дошел смысл написанного.
печально.
Ну наобещать можно все что угодно, бумага стерпит. Четыре года они рассказывают как будут
строить окружную, мы уже должны были по ней начать ездить, а ее даже не начали строить.
Есть подозрение, что деньги распилят, дороги не будет, а мы услышим примерно такой диалог:
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EKO
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Додано: Сер 09 чер, 2021 17:40
Тю, так будувати ніхто нічого і не збирається. Інакше навіщо виводити цю дорогу з Прозорро?
Тут головне завдання - вкрасти, що ще можна вкрасти. А на це гроші точно знайдуться. Нехай не так багато, як та дорога коштує, але навіть 10% з тієї суми розкласти по кишенях, - і то хліб (тобто яхта, чи будинок, чи ще щось).
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Додано: Сер 09 чер, 2021 20:44
unicdima написав: vitaliy_berdinskikh написав:R2
потому будем строить её без тендеров по мутным схемам Великого Крадівництва
До тебя так и не дошел смысл написанного.
печально.
Я б на твоём месте переживал за твою собственную дисклексию отягощённую манией телепатии. Велику кільцеву навколо Києва зможуть будувати без...
Верховна Рада на засіданні 3 червня ухвалила законопроєкт 5309, яким дозволила обрати підрядника на будівництво Великої кільцевої дороги навколо Києва без тендеру на Prozorro
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Сер 09 чер, 2021 21:23
EKO написав: unicdima написав: vitaliy_berdinskikh написав:R2
потому будем строить её без тендеров по мутным схемам Великого Крадівництва
До тебя так и не дошел смысл написанного.
печально.
Ну наобещать можно все что угодно, бумага стерпит. Четыре года они рассказывают как будут
строить окружную, мы уже должны были по ней начать ездить, а ее даже не начали строить.
Есть подозрение, что деньги распилят, дороги не будет, а мы услышим примерно такой диалог:
Хочу услышать, как ты себе представляешь привлечение иностранного инвестора через тендер Прозоро?
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unicdima
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