У держави немає грошей на нову обхідну Києва: як...

Додано: Чет 10 чер, 2021 14:49

100%Ну и так, для сравнения. (Я конечно понимаю, что мостовой переход через Днепр в нашем случае еще нужен, но все же сравнимо все остальное)Заявили что на киевское полукольцо 150 км нужно 80-100 миллиардов грн, что по текущему курсу примерно 3 миллиарда долларов.МКАД-2–Построена за 6 лет.Общая протяженность составляет. Дорожное покрытие цементобетон. Дорога была построена частично по новому направлению, а также с использованием действующих участков автодорог. Большая часть дороги построена по немецкой технологии, полоса с 37-го по 46-й километр — по американской, и экспериментальный участок с 28-го по 32-й километр — по технологии «мытого» бетона.строительства МКАД-2 обошлась стране в новых рублях:(курс белорусского рубля к доллару за это время изменялся от 1,1 до 1,6)Собственно, это 300-350 миллионов долларов примерно. Или в 10 раз дешевле, чем наши д.эфективные собрались строитьЯ даже не знаю, что еще можно добавить про это "велике крадивныцтво"