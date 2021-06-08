У держави немає грошей на нову обхідну Києва: як...
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Ну и так, для сравнения. (Я конечно понимаю, что мостовой переход через Днепр в нашем случае еще нужен, но все же сравнимо все остальное) Заявили что на киевское полукольцо 150 км нужно 80-100 миллиардов грн, что по текущему курсу примерно 3 миллиарда долларов.
МКАД-2– Минская кольцевая автомобильная дорога 2 Построена за 6 лет. Общая протяженность составляет 160 км. Дорожное покрытие цементобетон. Дорога была построена частично по новому направлению, а также с использованием действующих участков автодорог. Большая часть дороги построена по немецкой технологии, полоса с 37-го по 46-й километр — по американской, и экспериментальный участок с 28-го по 32-й километр — по технологии «мытого» бетона.
EKO написав:.. Я даже не знаю, что еще можно добавить про это "велике крадивныцтво"
да много чего можно добавить, например, то что битум (как и нефтепереработка в целом) наш - гомно редкостное, импортный везут с того же Мозыря, что невероятный подвиг освободить участок под стройку (русановские дачи, да-да), что показатели статистики сильно завышают и т.д. и т.п. лет десять, назад, в Германии было съехали на проселочную дорогу. Смотрю, латка на латке, думаю, ща я вас затроллю, бургеры зажранные. Едем - гладко, как на магистрали. Вот тогда я приуныл.
строить то начнут. Со таким то стартовым ценником, от белорусского х10. А там, как обычно, процесс подорожает еще в х2-3. Хороший пример Шулявский путепровод, где уже х3 и конца не видно. Вот закончат это все в каком десятилетии Но, к бабке не ходить, точно не в этом...
Ну и так, для сравнения. (Я конечно понимаю, что мостовой переход через Днепр в нашем случае еще нужен, но все же сравнимо все остальное) Заявили что на киевское полукольцо 150 км нужно 80-100 миллиардов грн, что по текущему курсу примерно 3 миллиарда долларов.
МКАД-2– Минская кольцевая автомобильная дорога 2 Построена за 6 лет. Общая протяженность составляет 160 км. Дорожное покрытие цементобетон. Дорога была построена частично по новому направлению, а также с использованием действующих участков автодорог. Большая часть дороги построена по немецкой технологии, полоса с 37-го по 46-й километр — по американской, и экспериментальный участок с 28-го по 32-й километр — по технологии «мытого» бетона.