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У держави немає грошей на
нову обхідну Києва: як...

У держави немає грошей на нову обхідну Києва: як...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 14:49

sequence
100%

Ну и так, для сравнения. (Я конечно понимаю, что мостовой переход через Днепр в нашем случае еще нужен, но все же сравнимо все остальное) :arrow:
Заявили что на киевское полукольцо 150 км нужно 80-100 миллиардов грн, что по текущему курсу примерно 3 миллиарда долларов.

МКАД-2– Минская кольцевая автомобильная дорога 2
Построена за 6 лет.
Зображення
Общая протяженность составляет 160 км. Дорожное покрытие цементобетон. Дорога была построена частично по новому направлению, а также с использованием действующих участков автодорог. Большая часть дороги построена по немецкой технологии, полоса с 37-го по 46-й километр — по американской, и экспериментальный участок с 28-го по 32-й километр — по технологии «мытого» бетона.

строительства МКАД-2 обошлась стране в новых рублях: 507 миллиона белорусских рублей(курс белорусского рубля к доллару за это время изменялся от 1,1 до 1,6)
http://webcache.googleusercontent.com/s ... =1&vwsrc=0

Собственно, это 300-350 миллионов долларов примерно. Или в 10 раз дешевле, чем наши д.эфективные собрались строить :evil:

Я даже не знаю, что еще можно добавить про это "велике крадивныцтво" :|
EKO
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 16:23

  EKO написав:..
Я даже не знаю, что еще можно добавить про это "велике крадивныцтво" :|

да много чего можно добавить, например, то что битум (как и нефтепереработка в целом) наш - гомно редкостное, импортный везут с того же Мозыря, что невероятный подвиг освободить участок под стройку (русановские дачи, да-да), что показатели статистики сильно завышают и т.д. и т.п.
лет десять, назад, в Германии было съехали на проселочную дорогу. Смотрю, латка на латке, думаю, ща я вас затроллю, бургеры зажранные. Едем - гладко, как на магистрали. Вот тогда я приуныл.
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 17:01

  sequence написав: никто ничего не будет строить

готов самозабаниться за вранье?
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 17:19

  unicdima написав:
  sequence написав: никто ничего не будет строить

готов самозабаниться за вранье?

строить то начнут. Со таким то стартовым ценником, от белорусского х10. А там, как обычно, процесс подорожает еще в х2-3. Хороший пример Шулявский путепровод, где уже х3 и конца не видно. Вот закончат это все в каком десятилетии :roll: Но, к бабке не ходить, точно не в этом...
EKO
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 12:47

      unicdima написав:
      sequence написав: никто ничего не будет строить

    готов самозабаниться за вранье?

    а вы? у правительства ща проблема реструктуризировать кредиты МВФ, бо выплаты в 2021 по долгу и проценты достигли половины бюджета страны.
    лучше всего, смотрю, в экономике (и не только) разбираются таксисты. В принципе, так всегда и было.
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    Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 22:06

      sequence написав:
        unicdima написав:
        sequence написав: никто ничего не будет строить

      готов самозабаниться за вранье?

      а вы? у правительства ща проблема реструктуризировать кредиты МВФ, бо выплаты в 2021 по долгу и проценты достигли половины бюджета страны.
      лучше всего, смотрю, в экономике (и не только) разбираются таксисты. В принципе, так всегда и было.

      Я так и знал, что сольешься, такие пустобрехи не отвечают за свои слова, ни чести ни совести.
      unicdima
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        #<12
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