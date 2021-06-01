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Мінфін провів
рекордний аукціон ОВДП

Мінфін провів рекордний аукціон ОВДП
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 13:11

Мінфін провів рекордний аукціон ОВДП

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство фінансів у вівторок, 8 червня, провело аукціон із продажу облігацій внутрішньої держпозики, на якому залучило до держбюджету 19,1 млрд грн, що є рекордним аукціоном ОВДП цього року.

Дивися повний текст Мінфін провів рекордний аукціон ОВДП.
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