RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
«Велике будівництво» до
кінця 2022 року проведе...

«Велике будівництво» до кінця 2022 року проведе...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 13:13

«Велике будівництво» до кінця 2022 року проведе...

Пропонуємо до обговорення:
Аеропорт Кривого Рогу прийняв перший регулярний рейс з Києва, яким зі столиці прибув Президент Володимир Зеленський.

Дивися повний текст «Велике будівництво» до кінця 2022 року проведе реконструкцію аеропорту в Кривому Розі.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94018
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 13:13

Жители Ровно ликуют!!!
grig90vic
Аватар користувача
 
Повідомлень: 90
З нами з: 01.06.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 17 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Як зростатиме прожитковий мінімум до 2024 року: плани уряду
R2 » Вів 08 чер, 2021 13:41
3 261
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 чер, 2021 13:57
_hunter
З початку року великий бізнес поповнив бюджет майже на...
R2 » Вів 08 чер, 2021 08:45
1 199
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 чер, 2021 08:45
vbzyma
Успішне будівництво аеропорту «Дніпро» буде показовим...
R2 » Пон 31 тра, 2021 10:37
1 200
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 тра, 2021 10:37
l4567

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.