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«Велике будівництво» до кінця 2022 року проведе...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 09 чер, 2021 13:13
Пропонуємо до обговорення:
Аеропорт Кривого Рогу прийняв перший регулярний рейс з Києва, яким зі столиці прибув Президент Володимир Зеленський.
Дивися повний текст «Велике будівництво» до кінця 2022 року проведе реконструкцію аеропорту в Кривому Розі
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Додано: Сер 09 чер, 2021 13:13
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