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«Податок на Google»: чи вдарить новація по кишенях українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 09 чер, 2021 13:55
Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає стягнення податку на додану вартість в розмірі 20% з послуг.
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Додано: Сер 09 чер, 2021 13:55
Только и ищут где бы урвать! Задолбали!
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