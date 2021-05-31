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Суд дозволив ввести в експлуатацію
«Будинок-монстр» на...

Суд дозволив ввести в експлуатацію «Будинок-монстр» на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 14:43

Суд дозволив ввести в експлуатацію «Будинок-монстр» на...

Пропонуємо до обговорення:
Північний апеляційний господарський суд Києва скасував заборону на введення в експлуатацію «Будинку-монстра» на Подолі.

Дивися повний текст Суд дозволив ввести в експлуатацію «Будинок-монстр» на Подолі.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 14:43

...в якій ще країні може бути така вакханалія беззаконня?
vbereza958
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