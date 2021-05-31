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Суд дозволив ввести в експлуатацію «Будинок-монстр» на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 09 чер, 2021 14:43
Пропонуємо до обговорення:
Північний апеляційний господарський суд Києва скасував заборону на введення в експлуатацію «Будинку-монстра» на Подолі.
Дивися повний текст Суд дозволив ввести в експлуатацію «Будинок-монстр» на Подолі
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Додано: Сер 09 чер, 2021 14:43
...в якій ще країні може бути така вакханалія беззаконня?
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