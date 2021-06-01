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У Раді пропонують почати
процес реструктуризації...

У Раді пропонують почати процес реструктуризації...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 16:12

У Раді пропонують почати процес реструктуризації...

Пропонуємо до обговорення:
Проєкт постанови передбачає створення на базі Кабміну спільної урядово-парламентської робочої групи.

Дивися повний текст У Раді пропонують почати процес реструктуризації держборгу перед МВФ.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 16:12

ЩО??? "більшість із запропонованих Україні з боку МВФ реформ були суперечливими та малоефективними" ?
Ах ви ж куски дєрьма...
Вибрали на свою голову...
apyvovar
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Модератори: Ірина_, Модератор

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