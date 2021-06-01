Проєкт постанови передбачає створення на базі Кабміну спільної урядово-парламентської робочої групи.
Дивися повний текст У Раді пропонують почати процес реструктуризації держборгу перед МВФ.
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Додано: Сер 09 чер, 2021 16:12
У Раді пропонують почати процес реструктуризації...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Раді пропонують почати процес реструктуризації держборгу перед МВФ.
Додано: Сер 09 чер, 2021 16:12
ЩО??? "більшість із запропонованих Україні з боку МВФ реформ були суперечливими та малоефективними" ?
Ах ви ж куски дєрьма...
Вибрали на свою голову...
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