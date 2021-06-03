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СБУ викрила «видобувачів» криптовалюти, які під'єдналися...
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Додано: Сер 09 чер, 2021 18:09
Пропонуємо до обговорення:
Кіберфахівці Служби безпеки України (СБУ) викрили "добувачів" криптовалюти, які під'єднали своє обладнання до однієї з трансформаторних підстанцій в Дніпропетровській області. Це створило загрозу для критичної інфраструктури регіону.
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Додано: Сер 09 чер, 2021 18:09
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