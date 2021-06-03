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СБУ викрила «видобувачів»
криптовалюти, які під'єдналися...

СБУ викрила «видобувачів» криптовалюти, які під'єдналися...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 18:09

СБУ викрила «видобувачів» криптовалюти, які під'єдналися...

Пропонуємо до обговорення:
Кіберфахівці Служби безпеки України (СБУ) викрили "добувачів" криптовалюти, які під'єднали своє обладнання до однієї з трансформаторних підстанцій в Дніпропетровській області. Це створило загрозу для критичної інфраструктури регіону.

Дивися повний текст СБУ викрила «видобувачів» криптовалюти, які під'єдналися до електропідстанції.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 18:09

когда на СЕТАМ можно будет видяхи купить?
Tamagoch
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Tamagoch у них просто сменится владелец))
rapyd777
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