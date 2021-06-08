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НБУ назвав кількість банківських вкладів українців на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 09 чер, 2021 19:42
Пропонуємо до обговорення:
Дані не враховують інформацію щодо державного Ощадбанку, який не входить до ФГВФО.
Дивися повний текст НБУ назвав кількість банківських вкладів українців на суму понад 500 тисяч гривень
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Додано: Сер 09 чер, 2021 19:42
Трохи більше мільйона реальних(відчутних) вкладів(1м198т)...
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