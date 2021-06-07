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Фонд держмайна хоче повернути у власність держави...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 09 чер, 2021 21:25
Пропонуємо до обговорення:
Господарський суд Житомирської області відкрив провадження за позовом Фонду державного майна про повернення у власність держави нафтопроводу "Самара – Західний напрямок".
Дивися повний текст Фонд держмайна хоче повернути у власність держави «нафтопровід Медведчука»
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