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Найдорожча в світі марка пішла
з молотка за $8,3 млн (фото)

Найдорожча в світі марка пішла з молотка за $8,3 млн (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 22:34

Найдорожча в світі марка пішла з молотка за $8,3 млн (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Марка Британська Гвіана номіналом один цент була продана на аукціоні Sotheby's за 8,3 мільйона доларів.

Дивися повний текст Найдорожча в світі марка пішла з молотка за $8,3 млн (фото).
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