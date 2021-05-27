Потрібне рішення Кабмін прийняв на сьогоднішньому засіданні.
Дивися повний текст Кабмін схвалив виділення $6 мільйонів на погашення чужого боргу перед МВФ.
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Додано: Сер 09 чер, 2021 22:55
Кабмін схвалив виділення $6 мільйонів на погашення...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін схвалив виділення $6 мільйонів на погашення чужого боргу перед МВФ.
Додано: Сер 09 чер, 2021 22:55
Мне бы лучше выделили эти деньги.
Какой Судан .... столько людей бомжуют по Киеву((((
Додано: Чет 10 чер, 2021 06:11
Квітуча, сама багата країна Європи, яка немає боргів і т.д. рішила допомогти Судану. Ви подумали що це Ліхтенштейн, ні це Україна. Ми в захваті від нашої країни, яка зробила такий ривок за два роки правління убогого.
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