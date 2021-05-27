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Кабмін схвалив виділення $6
мільйонів на погашення...

Кабмін схвалив виділення $6 мільйонів на погашення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 22:55

Кабмін схвалив виділення $6 мільйонів на погашення...

Пропонуємо до обговорення:
Потрібне рішення Кабмін прийняв на сьогоднішньому засіданні.

Дивися повний текст Кабмін схвалив виділення $6 мільйонів на погашення чужого боргу перед МВФ.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 22:55

Мне бы лучше выделили эти деньги.
Какой Судан .... столько людей бомжуют по Киеву((((
anton_gms
 
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Квітуча, сама багата країна Європи, яка немає боргів і т.д. рішила допомогти Судану. Ви подумали що це Ліхтенштейн, ні це Україна. Ми в захваті від нашої країни, яка зробила такий ривок за два роки правління убогого.
Українець
 
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