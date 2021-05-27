Потрібне рішення Кабмін прийняв на сьогоднішньому засіданні.
Дивися повний текст Кабмін схвалив виділення $6 мільйонів на погашення чужого боргу перед МВФ.
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Додано: Сер 09 чер, 2021 22:55
Кабмін схвалив виділення $6 мільйонів на погашення...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін схвалив виділення $6 мільйонів на погашення чужого боргу перед МВФ.
Додано: Сер 09 чер, 2021 22:55
Мне бы лучше выделили эти деньги.
Какой Судан .... столько людей бомжуют по Киеву((((
Додано: Чет 10 чер, 2021 06:11
Квітуча, сама багата країна Європи, яка немає боргів і т.д. рішила допомогти Судану. Ви подумали що це Ліхтенштейн, ні це Україна. Ми в захваті від нашої країни, яка зробила такий ривок за два роки правління убогого.
Додано: Чет 10 чер, 2021 10:23
Надо в Судан отправить кого-то из нашего Мида. Пусть поделятся опытом, как такое и нам с МВФ провернуть)))
Додано: Чет 10 чер, 2021 11:38
Довести страну до гуманитарного кризиса.
О голоде в феврале 2017 года объявила Организация Объединённых Наций. Это первый случай за последние шесть лет, когда ООН объявила в стране положение массового голода. Такое положение объявляется, когда из-за голода умирают минимум два человека в день на каждые 10 тысяч населения, а 20 % населения страдают от сильного недоедания.
По данным ООН, около миллиона жителей Южного Судана находятся на грани голода, из них более 250 тысяч — дети. Всего от недоедания в Южном Судане страдает 40 % населения страны, или 4,9 млн человек.
Наиболее сложная ситуация с продовольствием сложилась в штате Эль-Вахда на севере страны. Несмотря на усилия гуманитарных организаций, продовольствия, поставляемого в Южный Судан, не хватает для того, чтобы помочь всем голодающим.
Додано: Чет 10 чер, 2021 13:25
Re: Кабмін схвалив виділення $6 мільйонів на погашення...
Вытряхнуть деньги с кармана пересичного украинца и отдать суданцу. Пиар за счет собственного налогоплательщика.
Додано: Чет 10 чер, 2021 14:25
Это не помощь в прямом смысле,мы закинем деньги Судану в счёт погашения нашего долга перед МВФ,вроде понятно написано...
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