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Кабмін схвалив виділення $6
мільйонів на погашення...

Кабмін схвалив виділення $6 мільйонів на погашення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 22:55

Кабмін схвалив виділення $6 мільйонів на погашення...

Пропонуємо до обговорення:
Потрібне рішення Кабмін прийняв на сьогоднішньому засіданні.

Дивися повний текст Кабмін схвалив виділення $6 мільйонів на погашення чужого боргу перед МВФ.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 22:55

Мне бы лучше выделили эти деньги.
Какой Судан .... столько людей бомжуют по Киеву((((
anton_gms
 
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Квітуча, сама багата країна Європи, яка немає боргів і т.д. рішила допомогти Судану. Ви подумали що це Ліхтенштейн, ні це Україна. Ми в захваті від нашої країни, яка зробила такий ривок за два роки правління убогого.
Українець
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 10:23

Надо в Судан отправить кого-то из нашего Мида. Пусть поделятся опытом, как такое и нам с МВФ провернуть)))
sveneld83
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 11:38

  sveneld83 написав:Надо в Судан отправить кого-то из нашего Мида. Пусть поделятся опытом, как такое и нам с МВФ провернуть)))

Довести страну до гуманитарного кризиса.
О голоде в феврале 2017 года объявила Организация Объединённых Наций. Это первый случай за последние шесть лет, когда ООН объявила в стране положение массового голода. Такое положение объявляется, когда из-за голода умирают минимум два человека в день на каждые 10 тысяч населения, а 20 % населения страдают от сильного недоедания.

По данным ООН, около миллиона жителей Южного Судана находятся на грани голода, из них более 250 тысяч — дети. Всего от недоедания в Южном Судане страдает 40 % населения страны, или 4,9 млн человек.

Наиболее сложная ситуация с продовольствием сложилась в штате Эль-Вахда на севере страны. Несмотря на усилия гуманитарных организаций, продовольствия, поставляемого в Южный Судан, не хватает для того, чтобы помочь всем голодающим.
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 11:44

Себе бы лучше помогли. Это какоето вредительство.
Nicolas21
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 12:25

То есть, сам МВФ списать долг голодающему Судану не хочет.
Hella
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 13:25

Re: Кабмін схвалив виділення $6 мільйонів на погашення...

:idea: :arrow:
Востаннє редагувалось ruvex в Чет 10 чер, 2021 15:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 14:25

Это не помощь в прямом смысле,мы закинем деньги Судану в счёт погашения нашего долга перед МВФ,вроде понятно написано...
livs375
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 15:26

Що за піар? У нас бідна країна економіка в дупі, а ми Судану даєм.Пенсії такі що не проживеш на неї, пенсіонери дохнуть, а вони в Судан пруть. Дятли, як ви можете так із своїм народом і державою поводитись???
usercomfy290820209
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