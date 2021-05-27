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Кабмін схвалив виділення $6
мільйонів на погашення...

Кабмін схвалив виділення $6 мільйонів на погашення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 15:56

  livs375 написав:Это не помощь в прямом смысле,мы закинем деньги Судану в счёт погашения нашего долга перед МВФ,вроде понятно написано...

Та кого это интересует? -- народ прочитал "Украина даст деньги Судану" -- все, пора бежать ЗРАДА!!! кричать -- пока другие не прокукарекали... :lol:
_hunter
 
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