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Кабмін схвалив виділення $6
мільйонів на погашення...

Кабмін схвалив виділення $6 мільйонів на погашення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 15:56

  livs375 написав:Это не помощь в прямом смысле,мы закинем деньги Судану в счёт погашения нашего долга перед МВФ,вроде понятно написано...

Та кого это интересует? -- народ прочитал "Украина даст деньги Судану" -- все, пора бежать ЗРАДА!!! кричать -- пока другие не прокукарекали... :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 17:17

Re: Кабмін схвалив виділення $6 мільйонів на погашення...

Судя по всему это в рамках обязательств страны, как члена МВФ, если долг списывается, то списывается пропорционально за счет стран-участников. Потому ни к какому разгулу щедрости это отношения не имеет.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 17:41

Круговая порука мажет, как копоть,
МВФ взял за руку и выставил локоть))
astatempo
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 17:43

  Faceless написав:Судя по всему это в рамках обязательств страны, как члена МВФ, если долг списывается, то списывается пропорционально за счет стран-участников. Потому ни к какому разгулу щедрости это отношения не имеет.


Как бы там не записали, но те 6 млн дол. из Украины все равно пойдут в кубышку МВФ.

Вместо того, чтобы бы нам хоть какие то долги списать. Но, нет, продолжается большая дойка.

Или нам, стране, где:
каждый год выявляют почти 200 тыс. новых случаев рака, а каждый второй пациент в Украине умирает в первый год выявления заболевания, что в 10 раз превышает аналогичный показатель в развитых странах, эти деньги были бы лишними? Когда, 5% больных с установленным диагнозом отказываются от лечения из-за отсутствия средств, а многие из пациентов, подозревающих у себя онкологическое заболевание, просто боятся идти к врачу, понимая, что не потянут лечение финансово?

В кабмине думают, что раз они туда попали, то они больше не болеют и все бессмертны, как и их родные? Какой нафик Судан и мвф? :roll:
EKO
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 18:06

alex_dvornichenko
Вообще-то в статье речь про другую страну.
С помощью Южному судану я бы еще согласился.
hilgurt
 
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  #<12
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