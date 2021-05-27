Та кого это интересует? -- народ прочитал "Украина даст деньги Судану" -- все, пора бежать ЗРАДА!!! кричать -- пока другие не прокукарекали...
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Додано: Чет 10 чер, 2021 15:56
Додано: Чет 10 чер, 2021 17:17
Re: Кабмін схвалив виділення $6 мільйонів на погашення...
Судя по всему это в рамках обязательств страны, как члена МВФ, если долг списывается, то списывается пропорционально за счет стран-участников. Потому ни к какому разгулу щедрости это отношения не имеет.
Додано: Чет 10 чер, 2021 17:41
Круговая порука мажет, как копоть,
МВФ взял за руку и выставил локоть))
Додано: Чет 10 чер, 2021 17:43
Как бы там не записали, но те 6 млн дол. из Украины все равно пойдут в кубышку МВФ.
Вместо того, чтобы бы нам хоть какие то долги списать. Но, нет, продолжается большая дойка.
Или нам, стране, где:
каждый год выявляют почти 200 тыс. новых случаев рака, а каждый второй пациент в Украине умирает в первый год выявления заболевания, что в 10 раз превышает аналогичный показатель в развитых странах, эти деньги были бы лишними? Когда, 5% больных с установленным диагнозом отказываются от лечения из-за отсутствия средств, а многие из пациентов, подозревающих у себя онкологическое заболевание, просто боятся идти к врачу, понимая, что не потянут лечение финансово?
В кабмине думают, что раз они туда попали, то они больше не болеют и все бессмертны, как и их родные? Какой нафик Судан и мвф?
Додано: Чет 10 чер, 2021 18:06
alex_dvornichenko
Вообще-то в статье речь про другую страну.
С помощью Южному судану я бы еще согласился.
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