Кабмін схвалив виділення $6 мільйонів на погашення...

Додано: Чет 10 чер, 2021 17:43

Faceless написав: Судя по всему это в рамках обязательств страны, как члена МВФ, если долг списывается, то списывается пропорционально за счет стран-участников. Потому ни к какому разгулу щедрости это отношения не имеет. Судя по всему это в рамках обязательств страны, как члена МВФ, если долг списывается, то списывается пропорционально за счет стран-участников. Потому ни к какому разгулу щедрости это отношения не имеет.

из-за отсутствия средств

Как бы там не записали, но те 6 млн дол. из Украины все равно пойдут в кубышку МВФ.Вместо того, чтобы быхоть какие то долги списать. Но, нет, продолжается большая дойка.Или нам, стране, где:каждый год выявляют почти 200 тыс. новых случаев рака, а каждый второй пациент в Украине умирает в первый год выявления заболевания, что в 10 раз превышает аналогичный показатель в развитых странах, эти деньги были бы лишними? Когда, 5% больных с установленным диагнозом отказываются от лечения, а многие из пациентов, подозревающих у себя онкологическое заболевание, просто боятся идти к врачу, понимая, что не потянут лечение финансово?В кабмине думают, что раз они туда попали, то они больше не болеют и все бессмертны, как и их родные? Какой нафик Судан и мвф?